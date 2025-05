Beauty-Doc ade? Madonnas neues Gesicht sorgt für Wirbel

Bei der Met Gala 2025, die am Montagabend im Metropolitan Museum of Art stattfand, punktete die 66-Jährige allerdings nicht nur mit ihrem Outfit, sondern - überraschend - mit Natürlichkeit.

Wirkte ihr Gesicht in den letzten Jahren stark aufgepolstert, traut sich die Musik-Ikone inzwischen wieder ein paar Fältchen zu. Kritiker zeigten sich begeistert vom natürlichen Look der Sängerin, der einst gar nachgesagt worden war, "besessen" zu sein von Beauty-Eingriffen.

Dass Madonnas Gesicht in der Vergangenheit einen etwas geschwollenen Eindruck machte, sei das Ergebnis einer Fokussierung auf ihre Wangen, behauptete 2023 eine anonyme Quelle aus dem Umfeld der Sängerin gegenüber The Post. "Sie merkt nicht, dass sie dadurch ein bisschen wie eine Karikatur ihrer selbst aussieht", äußerte dieser.

Ein Teil des Problems bestünde darin, dass Madonna nicht anders aussehen will als in ihrer Blütezeit. Indem sie versuche, den Lauf der Natur aufzuhalten, mache sie sich fast unkenntlich, hieß es damals. "Sie will aussehen wie '2000er-Madonna' und spricht über sich selbst in der dritten Person", sagte eine Quelle, die der legendären Sängerin nahestehen soll. "Sie ist sich sehr bewusst, dass ihr Gesicht eines der bekanntesten auf dem Planeten ist, also will sie keine Cartoon-Version von sich selbst sein."