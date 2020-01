Avocado und Heilerde: Die Anti-Kater-Tipps der Hollywood-Stars

Oje, der Kopf tut weh – und der Bauch auch. So schön die Silvesterparty auch war, so schlimm kann’s am nächsten Tag sein. Ist bestimmt jedem schon mal passiert, dass just das letzte Glaserl nicht mehr gut war und man am Morgen danach mehr als nur bereut. Die partyerprobten Hollywood-Stars haben da so ihre Tipps und Tricks, wie’s ganz schnell wieder gut wird.

Schauspiel-Beau George Clooney zum Beispiel bekämpft den Hangover (englisch für „ Kater“) mit Hochprozentigem aus Italien. Er trinkt einen Verdauungsschnaps, auch Digestif genannt. „Das schmeckt zwar wie Rohöl, aber man ist am nächsten Morgen garantiert klar in der Birne“, grinst er.