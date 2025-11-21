Wovor Musiker Paul Pizzera zu Weihnachten flüchtet

Nachdem die Tage jetzt immer kälter werden, es an dem einen oder anderen Ort auch schon geschneit hat und mehr und mehr Christkindlmärkte aufsperren, kann man schön langsam schon in Weihnachtsstimmung kommen. So geht es auch den Ö3-Moderatoren Gabi Hiller und Philipp Hansa sowie Musiker Paul Pizzera. Gemeinsam haben die drei ja den Podcast "Hawi d'Ehre". "Ich liebe es, wenn die Tage kürzer werden und alles ein bisschen glitzert", sagt Hiller, deren Christbaum stets bereits Mitte November aufgestellt wird, "damit die Magie sofort einzieht."

Auch Paul Pizzera verbringt die Vorweihnachtszeit am liebsten zu Hause. "Ich mag es, mich in Weihnachtspullis einzukuscheln. Die dürfen auch richtig hässlich sein, das gehört so. Und Eierlikör, das essenziellste Gut zu Weihnachten", grinst er. Den trinkt er aber sicher nicht auf einem Christkindlmarkt.

