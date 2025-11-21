Wovor Musiker Paul Pizzera zu Weihnachten flüchtet
Nachdem die Tage jetzt immer kälter werden, es an dem einen oder anderen Ort auch schon geschneit hat und mehr und mehr Christkindlmärkte aufsperren, kann man schön langsam schon in Weihnachtsstimmung kommen.
So geht es auch den Ö3-Moderatoren Gabi Hiller und Philipp Hansa sowie Musiker Paul Pizzera. Gemeinsam haben die drei ja den Podcast "Hawi d'Ehre". "Ich liebe es, wenn die Tage kürzer werden und alles ein bisschen glitzert", sagt Hiller, deren Christbaum stets bereits Mitte November aufgestellt wird, "damit die Magie sofort einzieht."
Auch Paul Pizzera verbringt die Vorweihnachtszeit am liebsten zu Hause. "Ich mag es, mich in Weihnachtspullis einzukuscheln. Die dürfen auch richtig hässlich sein, das gehört so. Und Eierlikör, das essenziellste Gut zu Weihnachten", grinst er. Den trinkt er aber sicher nicht auf einem Christkindlmarkt.
"Zu Weihnachten flüchte ich immer vor den Glühweinständen und Christkindlmärkten. Für mich ist es das Nova Rock der Bürohengste", findet er scherzend einen kreativen Ausdruck dafür, wird dann aber auch wieder ernst. "Wer immer auf die anderen schaut, vergisst auf die wichtigste Person, sich selbst. Ohne Eigen- ist keine Fremdliebe möglich", fasst er zusammen, was Weihnachten für ihn bedeutet.
Und für Philipp Hansa ist klar, das er den 24. Dezember immer daheim verbringen wird, allein schon aufgrund des Weihnachtsessens. "Truthahn, Rotkraut, Serviettenknödel - und der Bratensaft ist heilig. Alles selbstgemacht. Von den Eltern. Ich schau dafür selbst zu", grinst er.
