Womit "Dancing Star" Anna Strigl beim Training zu kämpfen hat

Voller Elan haben sich die beiden also ins Training für die nächste Show geschmissen - getanzt wird übrigens ein Samba. "Beim Training ist es uns oft viel zu heiß", verrät Strigl dem KURIER.

Da traf es sich ja gut, dass die Eissaison in Wien gestartet ist und Anna und Herby gemeinsam die "Eskimo"-Neuheiten-Präsentation besucht haben. "Eis ist uns immer sehr willkommen. Am liebsten habe ich Pistazie und Zitrone", so Strigl.

Bei Zitrone konnte ihr Profi Herby nicht so ganz zustimmen. "Ich bin bei den Eissorten eher klassisch unterwegs. Schokolade und Joghurt mag ich am liebsten. Kommt immer drauf an. Manchmal kann es auch fruchtig sein."