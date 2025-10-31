Auf ein Glaserl für den guten Zweck: Die Barbaros luden zum "Winter Chalet"-Opening
Die Familie Barbaro lud jetzt wieder gemeinsam mit Moët & Chandon zu ihrem exklusiven "Winter Chalet"-Opening im Schanigarten der beliebten Wiener Pizzeria "Regina Margherita".
Mit Trüffel- und Kaviar-Pizza ließen sich die eingeladenen VIPs vor Ort verwöhnen. Und natürlich durfte auch der Champagner nicht fehlen. Mit jedem verkauften Glas werden Spenden für "Licht ins Dunkel" gesammelt.
"Seit neun Jahren stemmen wir als Familie gemeinsam mit unseren tüchtigen Mitarbeitern und Partnern dieses Winterprojekt – und jedes Jahr sind es unsere Gäste, die mit ihrer Spende den Unterschied machen. Dafür sind wir von Herzen dankbar", so Luigi Barbaro sen., Geschäftsführer Barbaro Gastronomie.
"Wir sind dankbar für die langjährige Partnerschaft mit der Famiglia Barbaro. Solche Projekte zeigen, wie viel wir gemeinsam bewirken können, um bedürftige Familien in ganz Österreich zu unterstützen", sagte Mario Thaler, Geschäftsführer "Licht ins Dunkel".
Unter den prominenten Gästen gesichtet: das Verleger-Ehepaar Ekaterina und Christian Mucha, Autor Clemens Trischler, Designer La Hong und sein Kollege Alexis F. Gonzalez, Simone Lugner, die Tanz-Profis Conny Kreuter und Herby Stanonik und viele mehr.
