Wie der Vater, so der Sohn: Daniel Serafin trägt jetzt Schnauzer

Bei der Preview der "H.O.M.E. Depot"-Messe zeigte sich Daniel Serafin erstmals mit Schnauzer.
12.03.2026, 17:25

Zwei Personen sitzen auf einem Sofa mit Blumenmuster in einer Halle.

Über 40 internationale Designhersteller präsentieren noch bis Sonntag die neuesten Trends rund ums Wohnen bei der „H.O.M.E. Depot“-Messe in der Wiener Marx Halle. 

Bei der exklusiven Preview schauten auch zahlreiche VIPs wie Designerin Sabine Karner, Simone Lugner mit ihrem neuen Manager Clemens Trischer, Opernsänger und „Burg Gars“-Intendant Clemens Unterreiner oder „Oper im Steinbruch St. Margarethen“-Intendant Daniel Serafin vorbei. 

Letzterer neuerdings mit Schnauzer, was ihn seinem Vater Harald Serafin (gestorben 2025) noch ähnlicher sehen lässt. 

Zwei Männer mit Schnurrbärten lächeln in die Kamera, der linke trägt Anzug mit Krawatte, der rechte ein blaues Sakko.

Halard Serafin und Sohn Daniel

„Ein verspäteter Movember, der auf März fällt“, schmunzelte er. 

