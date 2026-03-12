Wie der Vater, so der Sohn: Daniel Serafin trägt jetzt Schnauzer

Über 40 internationale Designhersteller präsentieren noch bis Sonntag die neuesten Trends rund ums Wohnen bei der „H.O.M.E. Depot“-Messe in der Wiener Marx Halle.

Bei der exklusiven Preview schauten auch zahlreiche VIPs wie Designerin Sabine Karner, Simone Lugner mit ihrem neuen Manager Clemens Trischer, Opernsänger und „Burg Gars“-Intendant Clemens Unterreiner oder „Oper im Steinbruch St. Margarethen“-Intendant Daniel Serafin vorbei.

Letzterer neuerdings mit Schnauzer, was ihn seinem Vater Harald Serafin (gestorben 2025) noch ähnlicher sehen lässt.