Wenn die "Stiere" für Verteidigungsministerin Klaudia Tanner stramm stehen

Zahlreiche Stiergeborene wie Hotel-Grande-Dame Elisabeth Gürtler (wurde heute, 7. Mai, 75 Jahre alt), Sängerin Jazz Gitti (wird am 13. Mai 79 Jahre alt), Ex-Eiskunstläuferin Ingrid Wendl (wird am 17. Mai 85 Jahre alt) Medienprofi Hans Mahr (wird am 17. Mai 76 Jahre alt) oder die ehemalige Ministerin Elisabeth Gehrer (wird am 11. Mai 83 Jahre alt) genossen den Abend.

Und einem speziellen Geburtstagskind wurde auch gleich nachträglich vor Ort gratuliert - und salutiert. Und zwar Verteidigungsministerin Klaudia Tanner, die am 2. Mai ihren 55. Geburtstag feierte.

"Stiere genießen es zu feiern", ist sich "Stierbundgründer" und Völkerverständigungspräsident Josef Höchtl sicher.

Und Astrologin Eva Vaskovich-Fiedelsberger prophezeite den Stieren ein ereignisreiches und erfolgreiches Jahr.