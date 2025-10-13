Austropromis

Was sich Max Müller für seine Rosenheim-Cops-Rolle wünscht

Schauspieler Max Müller steht bei der Romy-Gala auf dem roten Teppich
Seit 2002 ist der Schauspieler bei der Serie dabei. Er verriet jetzt, ob auch er ans Aussteigen denkt.
13.10.25, 12:29
Seit 2002 flimmert die beliebte ZDF-Serie "Die Rosenheim Cops" über die heimischen Bildschirme. Kürzlich startete die 25. Staffel mit 24 brandneuen Folgen. 

Überschattet vom Serienabschied von Marisa Burger als Polizeisekretärin Miriam Stockl.

"Rosenheim Cops": Die letzten Folgen mit Frau Stockl

Die "größte Überraschung an der 25. Staffel" werde sein, dass es "die letzte mit Frau Stockl sein wird", so ihr Kollege Max Müller (Michael Mohr) im Interview mit der Abendzeitung. Seit der ersten Folge spielten die beiden zusammen, für acht Folgen sogar ein Paar. "Geweint habe ich tatsächlich neulich bei einer der letzten Szenen mit Marisa", so Müller zu IPPEN.MEDIA

Jetzt sorgen sich die Fans, ob auch Müller aus der Serie austeigen könnte. "Zurzeit denke ich tatsächlich nicht übers Aufhören nach", gibt er via joyn.de Entwarnung. 

Er habe für seine Figur des Michael Mohrs noch viele Wünsche. "Er sollte sich richtig glücklich verlieben und er sollte einmal singen. Bei einer Taufe oder mit dem Männergesangsverein, bei einem Weihnachts-Special oder, oder, oder ..." 

Müller selbst ist nämlich ausgebildeter Opernsänger (Bariton)

