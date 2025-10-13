Was sich Max Müller für seine Rosenheim-Cops-Rolle wünscht

Seit 2002 flimmert die beliebte ZDF-Serie "Die Rosenheim Cops" über die heimischen Bildschirme. Kürzlich startete die 25. Staffel mit 24 brandneuen Folgen.

Die "größte Überraschung an der 25. Staffel" werde sein, dass es "die letzte mit Frau Stockl sein wird", so ihr Kollege Max Müller (Michael Mohr) im Interview mit der Abendzeitung. Seit der ersten Folge spielten die beiden zusammen, für acht Folgen sogar ein Paar. "Geweint habe ich tatsächlich neulich bei einer der letzten Szenen mit Marisa", so Müller zu IPPEN.MEDIA.

Jetzt sorgen sich die Fans, ob auch Müller aus der Serie austeigen könnte. "Zurzeit denke ich tatsächlich nicht übers Aufhören nach", gibt er via joyn.de Entwarnung.

Er habe für seine Figur des Michael Mohrs noch viele Wünsche. "Er sollte sich richtig glücklich verlieben und er sollte einmal singen. Bei einer Taufe oder mit dem Männergesangsverein, bei einem Weihnachts-Special oder, oder, oder ..."

Müller selbst ist nämlich ausgebildeter Opernsänger (Bariton).