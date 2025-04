Was ein Ex-"Scorpions"-Star jetzt in Wien gemacht hat und warum er die Band verlassen hat

Von 1977 bis 1996 sorgte Drummer Hermann Rarebell in der Hardrock-Band "Scorpions" für den richtigen Beat. Jetzt kam er nach Wien, um sein neuestes Buch vorzulegen: "What About Love" (edition a, 25 Euro). Dazu kommt noch der lange Untertitel "Wie ich mit den Scorpions fast den Weltfrieden verwirklichte und wie er wieder möglich wird".