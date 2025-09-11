Was die "Dancing Stars" zur Kabarettpremiere von Herby Stanonik sagen

Als Profitänzer bei "Dancing Stars" beherrscht Herby Stanonik den großen Auftritt ja perfekt. Mit der Premiere seines ersten Kabarettprogramms "Bildungsscheu" in der Kulisse in Wien wurde er jetzt aber noch einmal vor eine andere Herausforderung gestellt.

"Ich war so nervös vor diesem großen Auftritt, weil es ja das erste Mal war, dass ich ein eigenes Kabarettprogramm gefüllt habe. Aber das Publikum war so unglaublich toll, da hat jede Sekunde riesigen Spaß gemacht", zeigte er sich gegenüber dem KURIER erleichtert.

Unterstützt wurde er dabei auch von zahlreichen Freunden aus der "Dancing Stars"-Familie, wie etwa Lucas Fendrich, der ihm Rosen streute. "Ich war wirklich sehr positiv überrascht über die kabarettistischen Fähigkeiten vom Herby. Von Anfangsnervositäten war nix zu spüren. Ich bin ein Fan."

Auch für seine Tanzpartnerin aus der vergangenen Staffel, Anna Strigl, war Herbys Premierenabend natürlich ein Pflichttermin. "Ich habe Tränen gelacht. Ich kenne viele von Herbys Schulgeschichten schon, deshalb wusste ich, dass dieser Abend heute besonders lustig wird", sagte sie.

Und Andi Wojta hat sich sogar extra "einen Abend freigeschaufelt" und fand es "Wödklasse".