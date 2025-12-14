Warum Schauspieler Cornelius Obonya dunkle Rollen liebt

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Eine Stimme wie flüssiger Bernstein, dass man sogar, selbst wenn er nur das Telefonbuch vorliest, gebannt an seinen Lippen hängt – gepaart mit einer Bühnen- und Kamerapräsenz, die sofort den Raum füllt. Aufgewachsen in einer berühmten Schauspieldynastie wollte Cornelius Obonya (56) als Kind eigentlich Baumeister werden, inspiriert vom Vater seiner Spielgefährtin. Später kam dann die Begeisterung für die Archäologie dazu „einfach aus meinem Geschichtsinteresse heraus. Meine Mutter (Anmerk.: Burgtheater-Doyenne Elisabeth Orth) hat nach dem Tod meines Vaters mit mir jeden Schulsommer viele Reisen unternommen, speziell nach Griechenland. Und das war toll! Die Ausgrabungen haben mich sofort interessiert und tun es noch heute.“ Dass bis auf den Grund graben, hilft auch bei der Erarbeitung einer Schauspielrolle. „Es hat durchaus etwas mit Archäologie zu tun, weil man in Schichten runtergeht. Und wenn es eine Rolle ist, die ernster ist, wie der ,Jedermann’ zum Beispiel, dann muss man tief runter, auch an die unangenehmen Seiten, um diese hoffentlich so real wie möglich spielen zu können, damit die Menschen im Publikum das sogenannte Erlebnis haben. Sonst ist es fad“, so Obonya in der KURIER TV-Sendung „Herrlich ehrlich – Menschen hautnah“. (Immer sonntags um 18:30 Uhr auf KURIER TV) Die ganze Sendung:

Herrlich ehrlich: Cornelius Obonya

Jedermann Den „Jedermann“ hat er von 2013 bis 2016 gegeben – eine Rolle, die einst auch sein Großvater Attila Hörbiger (gestorben 1987) eindrücklich zum Leben erweckt hat. Obonya habe bei der Festspieleröffnung im Jahr 2013 in der Felsenreitschule, wo sowohl sein Großvater als auch seine Großmutter Paula Wessely (gestorben 2000) oft aufgetreten sind, einen kurzen Blick gen Himmel geworfen und Danke gesagt. „Jeder ,Jedermann’ hat seine Zeit und ist in seiner Zeit“, so der Charakterdarsteller. Es sei aber berührend, wenn jemand aus dem Publikum auch noch nach zehn Jahren auf einen zukommt „und sagt, das war wunderschön, was wir da gesehen haben, und Sie haben uns sehr gut gefallen und die Kolleginnen und Kollegen auch. Dann bin ich ein glücklicher Mensch.“

Gerne wird Obonya für komplexe, vielschichtige Rollen besetzt – mit Tiefe, Kanten und auch oft moralisch ambivalent. „Wahrscheinlich, weil ich grundsätzlich ein netter Mensch bin“, meint er lachend. „Ich habe viel Lust, mich in etwas hineinzugraben, was mir garantiert persönlich eher fern ist.“ Es mache ihm Freude, schwierige und dunkle Rollen zu spielen, denn damit könne er menschliche Schwächen sichtbar machen. Am meisten erfüllt ihn, wenn Zuschauerinnen und Zuschauer, die darin auch etwas von sich erkennen, vielleicht dann sogar etwas an sich ändern wollen. Wenn die Rolle berührt und zum Nachdenken anregt.

Silvester im Akzent Zu Silvester gibt’s von ihm jedenfalls Sachen zum Lachen, denn der Schauspieler liest am 31. Dezember um 16 Uhr im Wiener Theater Akzent „Ephraim Kishons süße Rache“ – ein Potpourri aus Kishon-Geschichten. Als 16-Jähriger hat ihn schon der Humor des ungarisch-israelischen Satirikers begeistert. „Es ist so grenzgenial gut, dass es wirklich zum Schreien komisch ist, es hat aber trotzdem einen ernsthaften Hintergrund.“ (Was er über den Nahostkonflikt denkt, sehen Sie in der Sendung am Sonntag um 18.30 Uhr auf KURIER TV oder im Video oben)

Regie-Arbeit Obonya führt aber auch Regie – und zwar gemeinsam mit seiner Ehefrau Carolin Pienkos. Ganz aktuell bei „Orfeo ed Euridice“ im Stadttheater Klagenfurt. Die Premiere ist am 5. Februar 2026. „Wir hoffen, mit dieser unglaublich schönen Musik mit den Kolleginnen und Kollegen dem Publikum Freude zu bereiten.“

