Warum Roman Gregory und Reinhard Nowak zu Weihnachtsengerln wurden

Wer bis jetzt noch keine Weihnachtsgeschenke hatte, konnte sich beim Late-Night-XMAS-Shopping des gemeinnützigen Vereins "gabarage" (Upcycling von Produkten und Arbeit für Menschen, die es am Arbeitsmarkt schwerer haben) eindecken.

Beim Verkaufen der Produkte haben "Alkbottle"-Frontmann Roman Gregory und Kabarettist Reinhard Nowak fleißig geholfen. "Gerade in Zeiten sozialer Kürzungen zeigt sich, wie wichtig es ist, Betriebe wie gabarage zu unterstützen - sie schaffen sozialen und ökologischen Mehrwert für unsere Gesellschaft und verbinden diesen mit Design, Qualität und einzigartigen Unikaten", so Gregory.

Auch Nowak findet, dass es "fatal wäre, wenn es solche Projekte nicht mehr gäbe. Gerade für Jugendliche, die hier Ausbildung und Jobperspektiven bekommen, ist das enorm wichtig. Dass Menschen mitarbeiten können und eine echte Chance auf einen Neustart ins Leben bekommen, macht dieses Projekt so wertvoll."