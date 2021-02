Warum der Villacher Fasching so polarisiert: Lei lustig oder lei lahm?

Es gibt wohl kaum eine Sendung, die so polarisiert wie der „Villacher Fasching“ – die einen lieben ihn, die anderen haben so gar nichts dafür übrig, können aber trotzdem an nächsten Tag ausführlich über jeden Sketch schimpfen. Heute, Dienstag, ist es um 20.15 Uhr in ORF2 wieder soweit – eine besondere Ausgabe, diesmal aber coronabedingt ohne Publikum.

„Gerade in Zeiten wie diesen, sollten die Menschen wieder irgendwie unterhalten werden und ich glaube, dass sie auch ganz wild drauf sind, wieder einmal ein sorgenfreies Programm anzuschauen und sich zum Lachen bringen zu lassen. Ich finde das ganz wichtig“, so Regisseur Volker Grohskopf zum KURIER.