Die bisschen andere 50. Geburtstagsparty feierte jetzt Kabarettist Andreas Ferner. Denn eigentlich war sein Geburtstag schon am 8. November und der 50er ist auch schon zwei Jahre her.

„Dreimal 50 werden, ist zwar mathematisch fragwürdig, aber wenn dabei viele tolle Menschen zusammenkommen, die auch noch Gutes vollbringen, drückt selbst der strengste Fessor ein Auge zu“, meinte der „Botschafter des schulischen Humors“ lachend.

Statt Geschenken wünschte sich „Österreichs lustigster Lehrer“ nämlich Spenden für die Österreichische Kinderkrebshilfe.

„Es ist beeindruckend, wie Andreas’ Humor Menschen verbindet und gleichzeitig Gutes tut. Danke Andreas, dass du bei deinem Geburtstag an uns gedacht hast und danke an alle Anwesenden, die zu diesem großzügigen Spendenbetrag beigetragen haben! Wir freuen uns sehr, die erfolgreiche Zusammenarbeit mit Andreas Ferner in seiner Rolle als unser Botschafter fortzusetzen“, so Obmann René Mulle.

Unter den 150 Gästen im Wiener Aera gesichtet: Die Kabarett-Kollegen Nadja Maleh, Christoph Fälbl und Ciro de Luca, die Schauspieler Christian Strasser, Peter Windhofer und Anita Eberwein-Newrkla, Regisseurin Marion Dimali und noch viele mehr.