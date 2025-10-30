Unternehmerin Eveline Steinberger modelt jetzt für Lena Hoschek
Die Betriebswirtin und Unternehmerin Eveline Steinberger hat auch einen großen Sinn für Mode. Für die Jubiläumskampagne "Everything I Love" von Designerin Lena Hoschek wurde sie jetzt als "Brand Ambassador" zum Model. Sie würde für eine neue Generation von Unternehmerinnen, die Haltung, Kompetenz und Stil vereinen, stehen, heißt es in einer Aussendung.
"Mode ist für mich Ausdruck von Haltung. Und Haltung heißt, sich mit Stil und Substanz zugleich zu zeigen", so Steinberger.
Sie würde Werte wie Authentizität, Selbstbewusstsein und Empowerment mit Lena Hoscheks Mode assoziieren.
"Ich bewundere Lenas klare kreative Handschrift, ihren Mut zur Eigenständigkeit und ihre Fähigkeit, Weiblichkeit als Stärke neu zu definieren. Unsere Wege mögen unterschiedlich sein, aber wir teilen den Antrieb, mit Leidenschaft und unternehmerischem Geist etwas zu bewegen."
Hoschek feiert jetzt mit ihrem Label 20-jähriges Bestehen, am 5. November 2005 eröffnete sie ihr erstes Atelier in Graz. Die Insolvenz 2024 konnte sie dank geglückter Sanierung überwinden.
"Wir mussten schwierige Entscheidungen treffen, um die Zukunft unseres Unternehmens zu sichern – aber unsere Community hat uns getragen. Diese Kollektion ist mein Dank an all die Frauen, Kundinnen und Partner, die uns die Treue gehalten haben. Es ist noch immer eine herausfordernde Zeit, aber wir blicken nach vorne – mit neuer Energie und der gleichen Leidenschaft wie vor 20 Jahren", sagte Hoschek gegenüber FashionNetwork.com.
