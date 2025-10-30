Unternehmerin Eveline Steinberger modelt jetzt für Lena Hoschek

Die Betriebswirtin und Unternehmerin Eveline Steinberger hat auch einen großen Sinn für Mode. Für die Jubiläumskampagne "Everything I Love" von Designerin Lena Hoschek wurde sie jetzt als "Brand Ambassador" zum Model. Sie würde für eine neue Generation von Unternehmerinnen, die Haltung, Kompetenz und Stil vereinen, stehen, heißt es in einer Aussendung.

"Mode ist für mich Ausdruck von Haltung. Und Haltung heißt, sich mit Stil und Substanz zugleich zu zeigen", so Steinberger.

Sie würde Werte wie Authentizität, Selbstbewusstsein und Empowerment mit Lena Hoscheks Mode assoziieren.