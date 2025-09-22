Austropromis

Überraschung: ORF-Moderatorin Kristina Inhof hat geheiratet

Die Moderatorin verriet, dass sie im Sommer zu ihrem Lebensgefährten Georg Lauscha Ja gesagt hat.
Schöne Neuigkeiten gibt es bei ORF-Moderatorin Kristina Inhof. 2023 gab sie die Verlobung mit ihrem langjährigen Lebensgefährten, dem Ex-Radsportler Georg Lauscha, bekannt. Die beiden sind Eltern der kleinen Lena.

ORF-Rückkehr nach Babypause für Moderatorin Kristina Inhof

Jetzt haben sie auch geheiratet. "Bevor der Herbst beginnt, verrate ich euch noch mein absolutes Sommer-Highlight, WE SAID YES", postete Inhof via Instagram.

Ihr wunderschönes Brautkleid stammte übrigens von der Designerin Eva Poleschinski

