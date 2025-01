Traditionstreffen in Kitzbühel: Landeshauptmann Mattle eröffnet Hahnenkammwochenende

Wie es schon Tradition ist, lud Tirols Landeshauptmann Anton Mattle zum Auftakt des Hahnenkammwochenendes in Kitzbühel wieder zum landesüblichen Empfang. Gefeiert wurde wieder in der "Goldenen Gams".

"Skisport ist und bleibt ein Stück Tiroler Identität. Die Strahlkraft des Skisports und Tirol als Sport- und Tourismusland zeigt sich an diesem Wochenende wieder in all seinen Facetten. Es sind Bilder und Emotionen, die bewegen. Umso mehr freue ich mich, wenn dieses Lebensgefühl in den kommenden Tagen wieder in die Welt getragen wird und wir Zeugen von sportlichen Höchstleistungen sein dürfen", so der Landeshauptmann.

Die Gäste: