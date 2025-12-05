Total verwandelt: Unter diesem Make-up erkennt ihn fast niemand
Dieser Sänger und Entertainer macht neugierig auf seine neue Rolle im Sommer 2026 beim Schloss Weitra Festival.
"Sensationelle Maske", kommentierte zum Beispiel Schauspielerin Susanna Hirschler das Facebook-Video. Und wer sich hinter diesem Make-up verbirgt, ist auf den ersten Blick wirklich nicht zu erkennen.
"What happened last night with me?", fragt da der Künstler und Entertainer. Er zeigt sich mit vollem Haupthaar und einer großen Nase. Unter dem Make-up verbirgt sich Rock'n Roller Andy Lee Lang, der dem KURIER verriet, für welche Produktion er sich so verändert.
Und zwar übernimmt er die Hauptrolle im Stück "Lumpazivagabundus", welches im Sommer vom 3. Juli bis 2. August 2026 auf Schloss Weitra Festival (NÖ) gegeben wird.
Aber auch sonst ist der Sänger sehr umtriebig, hat er doch gerade erst sein 35. Album veröffentlicht.
