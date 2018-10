Süße Grüße von Pop-Star Anastacia aus Hotelzimmer in Wien

„Über den Wolken“ - das ist das Motto der großen Ronald McDonald Kinderhilfegala, die in der Messe Wien stattfindet. Und niemand geringerer als Superstar Anastacia (50) wird um Schlag Mitternacht für den passenden Sound sorgen.

Sie ist natürlich bereits in Wien und residiert im SO/ Vienna im 2. Bezirk. Verraten hat sie das selber, denn sie postete schon fleißig auf Instagram Videos aus ihrem Hotelzimmer. Ihre Instastory geht fast schon über. Besonders hat es ihr der atemberaubende Blick über Wien angetan. Gleich mehrere Kurzfilmchen widmet sie dem. "Es ist wunderschön hier, eine herrliche Stadt", hört man sie sagen. Dann ein Schwenk weit runter auf die Demo, die Donnerstagabend in Wien stattgefunden hat. Auch die scheint sie zu beschäftigen.

Im nächsten Filmchen ist dann endlich auch sie selbst zu sehen - kess im weißen Bademantel."Ich will jetzt nicht rausgehen, muss wohl morgen ausfinden, was das für eine Demo war", meint sie. Und dann wachsen ihr aufeinmal süße Hundeohren - eine Video mit dem vor allem bei Stars und Sternchen beliebten "Hunde-Filter".