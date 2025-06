Neue Studie: Das sind die beliebtesten österreichischen Schauspieler

Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist eigentlich der beliebteste Schauspielstar im Land? Diese Frage stellte sich auch die Plattform "casino.ch" und wertete die jährlichen Google-Suchanfragen, die Anzahl an TikTok-Posts (wie oft der Name des Schauspielers als Hashtag verwendet wurde) sowie die weltweiten Ticketeinnahmen aus.