Star-Alarm in Wien: Wer die "Vienna Awards" gewann
Seit 15 Jahren schon werden die „Vienna Awards for Fashion & Lifestyle“ vergeben. Am Mittwoch fand die glamouröse Preisverleihung erneut in der Wiener Hofburg statt.
Durch den Abend führte die deutsche Moderatorin Frauke Ludowig.
Modemacher Kilian Kerner, der auch zum „International Designer of the Year“ gekürt wurde, präsentierte eine exklusive Fashionshow.
„Diese Auszeichnung ist für mich eine große Ehre. Mich in die Reihe von Ikonen wie Wolfgang Joop, Iris Apfel oder Coco Rocha einzureihen, macht mich stolz und dankbar. Gerade zum 15-jährigen Jubiläum erfüllt mich das mit besonderer Freude – und großer Aufregung“, sagte er.
Schauspielerin und Moderatorin Palina Rojinski
Die "Meise-Zwillinge" Julia und Nina
Berlins Stilikone Britt Kanja
Ex-Kicker Rúrik Gíslason
Gürtler-Sohn Georg und seine Frau Eva und seine Mutter Elisabeth Gürtler
Model und Moderatorin Sylvie Meis
Designerin Marina Hoermanseder
„Austrian Style Icon of the Year“ wurde Hotel-Grande-Dame Elisabeth Gürtler, die sich ebenfalls sehr geehrt fühlte und meinte, dass individueller Stil Ausdruck von Persönlichkeit und kultureller Zugehörigkeit ist.
„Icon of the Year“ wurde die deutsche Schauspielerin und Moderatorin Palina Rojinski: „Ich liebe Wien und freue mich sehr mit einem Preis geehrt zu werden.“
Auch der ehemalige isländische Fußballspieler Rúrik Gíslason durfte sich über einen neuen Titel freuen – nämlich „Action Shootingstar of the Year“.
Ebenfalls dabei: Model und Moderatorin Sylvie Meis, die mit Geschmeide von Chopard glänzte, die Berliner Stilikone Britt Kanja, Designerin Marina Hoermanseder und Star-Hairstylist Alexander Trentini.
