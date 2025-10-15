Star-Alarm in Wien: Wer die "Vienna Awards" gewann

Seit 15 Jahren schon werden die „Vienna Awards for Fashion & Lifestyle“ vergeben. Am Mittwoch fand die glamouröse Preisverleihung erneut in der Wiener Hofburg statt.

Durch den Abend führte die deutsche Moderatorin Frauke Ludowig.

Modemacher Kilian Kerner, der auch zum „International Designer of the Year“ gekürt wurde, präsentierte eine exklusive Fashionshow.

„Diese Auszeichnung ist für mich eine große Ehre. Mich in die Reihe von Ikonen wie Wolfgang Joop, Iris Apfel oder Coco Rocha einzureihen, macht mich stolz und dankbar. Gerade zum 15-jährigen Jubiläum erfüllt mich das mit besonderer Freude – und großer Aufregung“, sagte er.