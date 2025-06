Sommer-Pop-up "Freiluft" eröffnet: Kunst trifft auf Kulinarik

Kühle Drinks, kulinarische Genüsse, beeindruckende Kunst und gute Gespräche kann man ab sofort beim "Freiluft - Wiener Augartensommer" erleben. Denn das Sommer-Pop-up wurde in dem Park in Wien eröffnet.

"Freiluft steht für all das, was einen gelungenen Sommer in Wien ausmacht: Kunst, gutes Essen und gemeinsames Erleben in entspannter Atmosphäre", so Initiator Paul Rittenauer.