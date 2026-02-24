"SOKO Donau"-Star Lilian Klebow zieht es auf die Musicalbühne
Eine große Überraschung gab’s am Dienstag, als Lukas Perman seine Musicalproduktionen für das kommende Jahr vorstellte. Denn "SOKO Donau"-Star Lilian Klebow wird in "Jesus Christ Superstar in Concert" zu "Maria Magdalena" (in der Karwoche und zu den Osterfeiertagen auf Tour durch Österreich und in München).
Dies sei "eine äußerst herausfordernde Rolle", sagt Klebow dazu. Sie kehrt damit zu ihren Wurzeln zurück, denn Lilian Klebow hat eine abgeschlossene Musicalausbildung.
Die zweite große Produktion des Jahres wird "Romeo & Julia in Concert" (13. und 14. November in der Wiener Stadthalle) sein, wo Amelie, die Tochter von Musicalstar Drew Sarich, die Hauptrolle übernimmt.
Das Musical war zuletzt vor 20 Jahren in Wien, damals waren Marjan Shaki und Lukas Perman in den Hauptrollen, die sich im Rahmen dessen auch kennen- und lieben lernten.
Warum sie das Feld jetzt den Jüngeren überlassen wollen, erklärt Marjan Shaki so: "Es gibt Rollen, die sind zeitlos und können in jedem Alter gespielt werden. 'Romeo & Julia' stehen für die erste, unschuldige, hingebungsvolle Liebe. Mit 45 Jahren und 20 Jahren meinen Romeo an der Seite sowie vier gemeinsamen Kindern wollen wir diese Aufgabe jungen und frischen Talenten überlassen, um so dem Publikum diese einzigartige Liebesgeschichte authentisch zu präsentieren."
