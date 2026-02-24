"SOKO Donau"-Star Lilian Klebow zieht es auf die Musicalbühne

Eine große Überraschung gab’s am Dienstag, als Lukas Perman seine Musicalproduktionen für das kommende Jahr vorstellte. Denn "SOKO Donau"-Star Lilian Klebow wird in "Jesus Christ Superstar in Concert" zu "Maria Magdalena" (in der Karwoche und zu den Osterfeiertagen auf Tour durch Österreich und in München).

Dies sei "eine äußerst herausfordernde Rolle", sagt Klebow dazu. Sie kehrt damit zu ihren Wurzeln zurück, denn Lilian Klebow hat eine abgeschlossene Musicalausbildung.

Die zweite große Produktion des Jahres wird "Romeo & Julia in Concert" (13. und 14. November in der Wiener Stadthalle) sein, wo Amelie, die Tochter von Musicalstar Drew Sarich, die Hauptrolle übernimmt.