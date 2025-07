Sohn enthüllt: Was mit dem Erbe von Roy Black passiert ist

1991 verstarb Schlagersänger und Filmschauspieler Roy Black in seiner Fischerhütte in Heldenstein in Oberbayern. Über die Todesursache wurde dann spekuliert, bevor offiziell Herzversagen angegeben wurde.

Auch die Aufteilung seines Erbes war lange Zeit ein großes Geheimnis. Doch sein Sohn Torsten Höllerich (48) sprach jetzt mit der Bildzeitung offen über die Beträge. "Ich habe damals insgesamt etwa 400.000 Mark bekommen. Das Erbe meines Vaters wurde damals durch drei geteilt. Je ein Drittel erhielten mein Onkel Walter, der Bruder meines Vaters, meine Halbschwester Nathalie und ich."

Übrig sei davon zumindest bei Höllerich nichts mehr. "Ich war nie der Mensch, der weit in die Zukunft denkt, der spart oder konservativ anlegt." So sei etwa der Großteil des Geldes in ein Restaurant auf Ibiza geflossen, das er acht Jahre lang gemeinsam mit seinem Onkel (dem Bruder der Mutter) betrieb.