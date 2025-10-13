So teuer wird Sylvie Meis bei den "Vienna Awards" glänzen

Derzeit ist ja Moderatorin Sylvie Meis als Host der RTL2-Show Love Island VIP zu sehen.

Ihr persönlicher heißer Tipp, auf was man beim Dating achten sollte, ist: "Ich finde schon, dass es Red Flags, also Warnsignale, beim Dating mit Männern gibt. Eins ist, wenn er dich am Anfang mit Nachrichten und Liebe überschüttet, dann aber plötzlich stumm wird und sich zurückzieht. Und dieses Spiel wiederholt. Das ist für mich eine riesige Red Flag", sagte sie gegenüber der Deutschen Presse-Agentur.