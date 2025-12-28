"Schlimmste Erfahrung": ESC-Star JJ meldet sich aus dem Krankenhaus

Eurovision-Song-Contest-Gewinner JJ hat sich die Tage zwischen Weihnachten und Silvester wohl auch etwas anders vorgestellt. Auf Instagram postete er jetzt ein Video, wo er im Krankenhauskittel zu sehen ist.

"Meine Mandeln wurden mir herausgenommen. Eine der schlimmsten Erfahrungen, wenn nicht sogar DIE schlimmste Erfahrung meines Lebens. Auf dem Weg der Besserung und bereits halb durch", schreibt er dazu.

Außerdem bedankte er sich noch beim Personal der Klinik Donaustadt.