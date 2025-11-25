Austropromis

Wenn Buchkapitel lebendig werden

46-220494430
Karl Hohenlohe präsentierte das neue Buch "Salon Salomon" von Martina Salomon - mit vielen Promis.
25.11.25, 16:51
Salon Salomon. Hoch über Wien in der „Libelle“ im Museumsquartier moderierte Kolumnist, Moderator und Gault Millau-Herausgeber Karl Hohenlohe vor der KURIER-Leserschaft eine Buchpräsentation von KURIER-Herausgeberin Martina Salomon.

46-220494496

Hohenlohe, Strauss, Schüssel, Salomon, Kdolsky, Rabl-Stadler, Ainedter und "Döner König Ferhat Yildirim.

Im Buch kombiniert die passionierte Gastgeberin und Hobbyköchin Best of ihrer Interviews mit Rezepten.

46-220494512

Porr-Chef Karl-Heinz Strauss mit Carolin Strauss.

Etliche der „Kapitel“ waren live vor Ort: Wolfgang Schüssel, Helga Rabl-Stadler, „Döner-König“ Ferhat Yildirim, Andrea Kdolsky, Porr-Chef Karl-Heinz Strauss, Anwalt Manfred Ainedter. Hohenlohe lockte ihnen im Interview optimistische Antworten heraus.

46-220494481

Wolfgang Schüssel mit Ehefrau Krista.

Schüssel erklärte, warum er trotz aller Krisen zuversichtlich für Österreich bleibe und Kdolsky, warum es auch als Krebskranke wichtig sei, sichtbar zu bleiben.

46-220494553

Im Publikum applaudierten unter anderem: Eiskunstlauf-Olympiasiegerin Trixi Schuba, Ex-Politiker und Schauspieler Franz Morak.

46-220494594

Auch Hohenlohe selbst ist ein Buchkapitel. Und wer war der schwierigste Interviewpartner? Paulus Manker, antwortete Martina Salomon.

