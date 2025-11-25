Wenn Buchkapitel lebendig werden
Salon Salomon. Hoch über Wien in der „Libelle“ im Museumsquartier moderierte Kolumnist, Moderator und Gault Millau-Herausgeber Karl Hohenlohe vor der KURIER-Leserschaft eine Buchpräsentation von KURIER-Herausgeberin Martina Salomon.
Im Buch kombiniert die passionierte Gastgeberin und Hobbyköchin Best of ihrer Interviews mit Rezepten.
Etliche der „Kapitel“ waren live vor Ort: Wolfgang Schüssel, Helga Rabl-Stadler, „Döner-König“ Ferhat Yildirim, Andrea Kdolsky, Porr-Chef Karl-Heinz Strauss, Anwalt Manfred Ainedter. Hohenlohe lockte ihnen im Interview optimistische Antworten heraus.
Schüssel erklärte, warum er trotz aller Krisen zuversichtlich für Österreich bleibe und Kdolsky, warum es auch als Krebskranke wichtig sei, sichtbar zu bleiben.
Im Publikum applaudierten unter anderem: Eiskunstlauf-Olympiasiegerin Trixi Schuba, Ex-Politiker und Schauspieler Franz Morak.
Auch Hohenlohe selbst ist ein Buchkapitel. Und wer war der schwierigste Interviewpartner? Paulus Manker, antwortete Martina Salomon.
