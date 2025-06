Riesen-Party mit Formel 1-Held Max Verstappen im Red Bull Hangar-7

Nach einer umfassenden Renovierung wurde der Red Bull Hangar-7 in Salzburg neu eröffnet. Und das wurde mit einer großen Party gefeiert, zu der auch Legenden des Motorsports wie Formel-1-Weltmeister Max Verstappen , MotoGP-Legende Dani Pedrosa oder Dakar-Star Daniel Sanders anreisten.

Außerdem gab's noch eine imposante Airshow der Flying Bulls und überraschende musikalische Live-Acts zu sehen. Denn Slalomstar Lucas Braathen heizte an den Turntables so richtig ein.

Sie ließen es sich auch nicht nehmen, direkt auf dem Gelände ihr Können zu zeigen. "Mit Vollgas über die Piste zu gehen, und das direkt vor dem Red Bull Hangar-7, war ein einmaliges Erlebnis. Es ist ein Ort mit besonderer Energie und genau das spürt man in jeder Sekunde", so Pedrosa.

In der Küche werden kulinarische Köstlichkeiten kreiert

The Flying Bulls

Slalomstar Lucas Braathen an den Turntables

Und dann gab's noch eine besondere Überraschung, die bis zum Schluss ein gut gehütetes Geheimnis war. Denn der britische Sänger und DJ John Newman ("Love Me Again") wurde extra eingeflogen und performte einige seiner größten Hits.

Kulinarisch setzt man weiterhin auf das 2-Michelin-Stern-Restaurant Ikarus. Und da gab's schon mal Kostproben wie Beef Tartar mit Kartoffel, Eigelb und schwarzem Trüffel, Ceviche von der steirischen Gebirgsgarnele und Topfenknödel mit Erdbeere, Waldmeister und Sauerrahmeis.

"Es ist ein großartiges Gefühl, nach so intensiven Monaten wieder in diesem besonderen Rahmen durchstarten zu dürfen - gemeinsam mit unserem Team und Gastköchen aus aller Welt", so Küchenchef Martin Klein.