Promis wie Lilian Klebow & Co. schenken krebskranken Kindern Hoffnung

In den letzten Monaten haben sich Promis wie Schauspielerin Lilian Klebow, Puls4-Moderatorin Julia Furdea, Influencerin Constantly K und Musiker Bibiza künstlerisch betätigt und Tücher mit eigenen Designs versehen.

Daraus entstand die sogenannte "HOPE-Collection" für die St. Anna Kinderkrebsforschung. Denn ab heute, Mittwoch, kann man unter www.hopecollection.at gegen eine Spende an der Verlosung teilnehmen. "Jede Blume auf meinem Tuch trägt einen Satz, der mir selbst in schwierigen Momenten Kraft gegeben hat. Für mich symbolisieren sie das Leben und das Wiederaufblühen. Etwas, das ich jedem krebskranken Kind wünsche", sagt Lilian Klebow.

Sie hat auch noch einen ganz persönlichen zu dem Thema. "Als Tante eines Mädchens mit einer schweren gesundheitlichen Beeinträchtigung, die aufgrund der Liebe ihrer Eltern und der Arbeit von fantastischen Ärzten heute ein fast normales Leben führen kann, bin ich der Wissenschaft und Medizin ganz besonders dankbar. Auch deswegen war es mir ein Anliegen, die HOPE Collection zu unterstützen."

Puls4-Moderatorin Julia Furdea hat ein Tuch mit Geparden gestaltet, die für sie Sinnbilder für Schnelligkeit, Kraft und Ausdauer sind. "Gerade weil ich Mutter bin, muss ich mitmachen. Ich möchte, dass alle Eltern mit einem kranken Kind wissen, die Forschung ist weit fortgeschritten. Es gibt Hoffnung, es gibt Perspektiven."

Musiker Bibiza hat sein Design gemeinsam mit dem bildenden Künstler Egor Lovki gestaltet und meint: "Hoffnung entsteht oft da, wo man sie nicht erwartet. Die St. Anna Kinderkrebsforschung leistet Unglaubliches, um Kindern eine echte Chance auf Heilung zu geben. Wenn wir mit unserem Design auch nur ein kleines Stück dazu beitragen können, ist das für mich mehr wert als jeder Applaus."

