Promi-Punsch-Party über den Dächern Wiens

Jetzt ist es offiziell, die Punschzeit ist angebrochen. Immerhin ist ja heute, Sonntag, auch schon Dezember.

Am Samstag lud Gastgeber Bernd Schlacher jetzt wieder zum alljährlichen Charity-Punsch auf die Dachterrasse des Hotel Motto in Wien. "Mein Leben hat mir so viel Schönes geschenkt – es ist mir ein Herzensanliegen, etwas davon weiterzugeben", so Bernd Schlacher.