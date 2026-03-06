Priscilla Presley ist bereits in Wien unterwegs

Ihre offiziellen Termine hat die Ex-Frau von Elvis Presley, Priscilla zwar erst kommende Woche, dennoch ist sie bereits in Wien angekommen und nutzt die Zeit.

Wie Sänger Dennis Jale auf Instagram postete, war sie schon imperial unterwegs. "Besuch im Schloss Schönbrunn mit großartiger Führung", schrieb er zu einem Bild.