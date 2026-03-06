Austropromis

Priscilla Presley ist bereits in Wien unterwegs

Die Ex-Frau von Elvis Presley befindet sich schon in der österreichischen Hauptstadt und macht Sightseeing.
06.03.2026, 21:41

Priscilla Presley

Ihre offiziellen Termine hat die Ex-Frau von Elvis Presley, Priscilla zwar erst kommende Woche, dennoch ist sie bereits in Wien angekommen und nutzt die Zeit.

Wien: Priscilla Presley eröffnet Elvis-Ausstellung bei der MA48

Wie Sänger Dennis Jale auf Instagram postete, war sie schon imperial unterwegs. "Besuch im Schloss Schönbrunn mit großartiger Führung", schrieb er zu einem Bild.

Dennis Jale wird auch "An Evening With Priscilla Presley" kommenden Freitag im Grand Ballsaal des Hotel InterContinental hosten. Am 12. März wird Presley noch eine Elvis-Ausstellung beim 48er-Tandler eröffnen.

kurier.at, SW  | 

