Priscilla Presley ist bereits in Wien unterwegs
Die Ex-Frau von Elvis Presley befindet sich schon in der österreichischen Hauptstadt und macht Sightseeing.
Ihre offiziellen Termine hat die Ex-Frau von Elvis Presley, Priscilla zwar erst kommende Woche, dennoch ist sie bereits in Wien angekommen und nutzt die Zeit.
Wie Sänger Dennis Jale auf Instagram postete, war sie schon imperial unterwegs. "Besuch im Schloss Schönbrunn mit großartiger Führung", schrieb er zu einem Bild.
Dennis Jale wird auch "An Evening With Priscilla Presley" kommenden Freitag im Grand Ballsaal des Hotel InterContinental hosten. Am 12. März wird Presley noch eine Elvis-Ausstellung beim 48er-Tandler eröffnen.
