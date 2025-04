Osterschinken und Nesterlsuchen: So feiern die "Dancing Stars" Ostern

Die Lichter im ORF-Ballroom gehen erst wieder am 25. April an, bis dahin herrscht so etwas wie Osterfriede – ein bisserl Pause für die "Dancing Stars", wobei Profi Danilo Campisi (er tanzt mit Simone Lugner) erklärt: "Wenn andere Paare sagen, dass sie Pause machen, dann lügen sie. Wir sind ehrlich und sagen, es wird keine Pause gemacht. Ganz im Gegenteil, wir nutzen die Zeit, um eine gute Show zu machen. Diese Staffel ist sehr stark. Wir sind die letzten Wochen nicht unter den besten drei gewesen. Insofern haben wir etwas zum Nachholen und Simone und ich möchten die Reise bis zum Ende bringen, bis zum Finale."

Passend, denn Simone Lugner ist kein großer Osterfan. "Ich feiere Ostern nicht. Ich weiß, dass der Richard noch Ostern dekoriert hat. Es gibt noch die Osterdeko zu Hause – so ganz große Hasen, ein paar Eier für den Baum, aber wir haben Ostern wirklich nur als Kinder richtig groß gefeiert mit Verstecken und so. Jetzt, wo wir groß sind, ist das wie Weihnachten irgendwie. Es verliert sich der Zauber."

© kurier/Philipp Hutter Simone Lugner und Schwester Sonja

Anders sieht das bei Comedian Paulus Bohl aus. "Wir feiern in der großen Familie. Im sehr schönen Rahmen sind wir so privilegiert, dass immer noch für uns versteckt wird. Sowohl Oma als auch Mama bemühen sich da sehr. Am Anfang macht’s großen Spaß, dann wird’s irgendwann mühsam, denn die sind wirklich sehr ambitioniert. Man findet oft Jahre später noch Sachen. Ich freue mich schon sehr drauf, mal ein ruhiger Tag mit der Familie", so Bohl zum KURIER.

© kurier/Philipp Hutter Paulus Bohl (re.) mit Tanzpartnerin Catharina Malek und Bruder Benjamin

"Wir sind da grad in so einer Phase, denn wir sind Patchwork. Kingas (Anm.: Koubeks Freundin) Sohn ist in Polen, mein Sohn wird hier sein. Der kennt den Osterhasen mittlerweile schon. Insofern wird alles versteckt. Wir werden im Garten suchen und dementsprechend feiern und die Mama von meinem Sohn wird auch vorbeikommen. Wir haben da wirklich ein gesundes Verhältnis und können gut feiern", so Ex-Tennisspieler Stefan Koubek. Einen Reinling (ein Napfkuchen der Kärntner Küche) wird’s beim gebürtigen Kärntner heuer aber keinen geben.

© kurier/Philipp Hutter Stefan Koubek mit Lebensgefährtin Kinga

Umso mehr wird daheim bei Top-Koch Andi Wojta aufgetischt. "Es gibt ganz traditionell Osterschinken, es gibt einen Eierkren dazu und frisches Brot. Es kommt die ganze Familie zusammen, die sitzen alle an einem Tisch. Und es wird gevöllert, wie es bei den Wojtilas immer ist", erzählt er. "Wir verstecken natürlich das Fahrrad für die Enkerl im Garten hinter dem Busch. Es wird natürlich Eier gepeckt. Für mich ist Ostern neben Weihnachten ein wunderschönes Fest und ich freue mich wahnsinnig drauf", so Wojta.

© kurier/Philipp Hutter Andi Wojta mit Sohn Sebastian

In schönen Erinnerungen schwelgt Martina, Mama von Content Creatorin Anna Strigl. "Wir sind um fünf in der Früh oft aufgestanden und haben alles versteckt. Das war für uns aber auch immer so eine Freude, die Kinder zu beobachten, wenn sie ihre Geschenke suchen und durch den Garten mit einem Korb spazieren und sich freuen, wenn sie wieder was entdecken." Eierpecken gehört bei den gebürtigen Tirolern immer noch dazu.

© kurier/Philipp Hutter Anna Strigl mit Mama Martina

Schauspieler Aaron Karl feiert im Patchwork in Oberösterreich. "Es gibt Osterschinken und jeder kocht ein bissl was dazu." Eier gepeckt und Nesterl gesucht wird auch.

© kurier/Martina Berger Aaron Karl mit Papa Fritz Karl

Eine Oma samt "dem üblichen Tupperware-Geschwader. Das sind Kisten voll mit Essen" erwartet die Familie Piesczek-Glawischnig. "Und ich kriege meist vom Osterhasen ein Paar schöne Schuhe wo versteckt. Meistens solche, die man nur anschaut und nicht anzieht, weil sie so schön sind", erzählt Eva Glawischnig lachend.