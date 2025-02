Opernsänger Freddie De Tommaso über Leidenschaft und Entbehrungen

Dass der britisch-italienische Tenor Freddie De Tommaso (32) einmal Operngesang zu seinem Beruf machen würde, sah er selbst gar nicht wirklich kommen ("Ich habe mich an der Royal Academy of London eingeschrieben mit einer ,Schauen wir mal‘-Attitüde").

Doch klassische Musik spielte schon seit frühester Kindheit eine große Rolle in seinem Leben. "Mein Vater war Koch und hatte ein eigenes Restaurant in meiner Heimatstadt (Anm. d. Red.: Tunbridge Wells in der Grafschaft Kent) und dort wurde immer Pavarotti und Callas gespielt", erzählt De Tommaso dem KURIER beim Treffen im Wiener Café Sperl.

Wettbewerbssieger

Und nach dem ersten Jahr an der Royal Academy of London war es für ihn auch klar: "Das ist das, was ich machen möchte." Mit seiner Lockerheit ist er generell schon weit gekommen, denn 2018 meldete er sich völlig unbedarft für den Viñas-Gesangswettbewerb in Barcelona an und gewann. "Völlig unerwartet habe ich das wohl ziemlich gut gemacht. Und wenn du so einen Wettbewerb gewinnst, dann geht deine Karriere sehr schnell ziemlich steil nach oben."

Und so sang er 2019 Cassio in "Otello" am Londoner Royal Opera House, den Ismaele in "Nabucco" an der Niederländischen Staatsoper und kurz darauf den Pinkerton in "Madama Butterfly" an der Wiener Staatsoper.

Auch sein Debütalbum "Passione" mit Werken von Puccini oder Bellini erschien im Jahr 2021.