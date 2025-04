Das Model und die Schauspielerin war für Dreharbeiten der Show "My Style Rocks" in der Türkei.

"Oh Gott, es wackelt": Larissa Marolt schildert, wie sie Erdbeben in Istanbul erlebt hat

Vor zwei Tagen erschütterten mehrere Erdbeben die türkische Hauptstadt Istanbul. Während die Erde bebte war auch die österreichische Schauspielerin Larissa Marolt in der Türkei. Sie hielt sich dort auf, da sie in der Jury der TV-Show "My Style Rocks" (Sport1) sitzt und gerade die Dreharbeiten dort stattfanden.

Mittlerweile ist Marolt wieder zurück in Österreich (die Dreharbeiten wurden pausiert) und erzählt via Instagram in Form von Vlogs wie sie das Erdbeben erlebt hat. "Wir hatten ein Erdbeben hier, sind sofort aus dem Studio gelaufen, uns geht's gut. Wir überlegen, was wir jetzt machen und wie es weitergeht", sagt sie in einem Video, das wohl direkt nach dem Beben aufgenommen wurde.

Sie holte sich dann die wichtigsten Sachen aus ihrem Hotelzimmer, schlief aber dann doch lieber in der Lobby im Erdgeschoss. "Ich habe Angst, dass ich nicht mehr runterkomme, falls doch noch ein Erdbeben kommen würde. Das kann man ja nie wissen." Am nächsten Morgen musste sie dann aber doch noch einmal zurück, um ihren Koffer zu packen und verfiel im Aufzug in Panik. "Oh Gott, es wackelt. Komm, ein Stockwerk noch." Für sie ging es dann zum Flughafen und direkt nach Wien. Wann die Dreharbeiten fortgesetzt werden können, ist derzeit noch unklar.