Nicht "Terminator": Mit diesem Film scheffelte Schwarzenegger das meiste Geld

"Terminator"-Star Arnold Schwarzenegger hat laut eigenen Worten mit der Komödie "Twins - Zwillinge" das meiste Geld verdient. "Wir bekamen kein Geld und keine Gage, aber eine Beteiligung am Gewinn", erzählte der 77-Jährige in der US-Talkshow "Watch What Happens Live" von Moderator Andy Cohen. "Es war fantastisch. Wir haben richtig Kasse gemacht."

Cohen wollte wissen, wieviel Geld er mit dem Film verdient habe: Mehr 20 Millionen? Mehr als 40 Millionen? "Es war mehr als das, Ja! Es war mehr als jeder Film, den ich je gemacht habe", sagte Schwarzenegger.

Die Komödie über zwei ungleiche Zwilllinge erschien 1988 und machte Schwarzenegger und seinen Kollegen Danny DeVito (80) zu Stars.