Model Tanja Duhovich hat kein einziges Dirndl im Kasten

Der Showroom Runway Vienna von Designer Alexis F. Gonzalez steht für feinste Haute Couture. Doch jetzt halten dort auch Dirndl von Astrid Söll aufgrund einer Kooperation mit Trachten und Leder Suchodolski Einzug.

Als Model fungierte Tanja Duhovich, die auch gleich eine kleine Beichte ablegte: "Ich darf es gar nicht laut sagen, aber ich bin, glaube ich, die einzige Österreicherin, die kein Dirndl besitzt. Aber spätestens nach dem heutigen Shooting muss eines bei mir zuhause einziehen."