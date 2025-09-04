Model Tanja Duhovich hat kein einziges Dirndl im Kasten
Tanja Duhovich stand jetzt für eine Dirndlkollektion vor der Kamera.
Der Showroom Runway Vienna von Designer Alexis F. Gonzalez steht für feinste Haute Couture. Doch jetzt halten dort auch Dirndl von Astrid Söll aufgrund einer Kooperation mit Trachten und Leder Suchodolski Einzug.
Alle Fotos zum Durchklicken:
© Luiza Lamtiugina
© Luiza Lamtiugina
Designer Alexis F. Gonzalez mit Model Tanja Duhovich (in einem Dirndl von Astrid Söll).
© Luiza Lamtiugina
© Luiza Lamtiugina
© Luiza Lamtiugina
© Luiza Lamtiugina
© Luiza Lamtiugina
© Luiza Lamtiugina
© Luiza Lamtiugina
© Luiza Lamtiugina
© Luiza Lamtiugina
© Luiza Lamtiugina
Als Model fungierte Tanja Duhovich, die auch gleich eine kleine Beichte ablegte: "Ich darf es gar nicht laut sagen, aber ich bin, glaube ich, die einzige Österreicherin, die kein Dirndl besitzt. Aber spätestens nach dem heutigen Shooting muss eines bei mir zuhause einziehen."
