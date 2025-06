Mausi Lugner feierte Geburtstag - wer schmerzlich vermisst wurde

Zu ihrer "29er Birthday-Party" hat Christina „Mausi“ Lugner am Dienstag ins Strandcafé an der Alten Donau geladen – eigentlich ja der 60er, aber wie sagte schon Design-Ikone Coco Chanel so schön: "Eine Frau kann mit 19 entzückend, mit 29 hinreißend sein, aber erst mit 39 ist sie absolut unwiderstehlich. Und älter als 39 wird keine Frau, die einmal unwiderstehlich war!"