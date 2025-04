Maria-Schell-Pralinen: Eine süße Hommage zum 20. Todestag

Schell-Tochter Marie Theres Relin hatte die Idee zum süßen Andenken an ihre berühmte Mutter.

Am 26. April 2005 verstarb in Kärnten die große Schauspielerin Maria Schell, damit jährt sich ihr Todestag heuer zum 20. Mal. Zufällig stolperte ihre Tochter, die Schauspielerin und Bestsellerautorin Marie Theres Relin, über die Schell-Schokoladen-Manufaktur in Gundelsheim (eine Stadt im Landkreis Heilbronn im fränkisch geprägten Norden von Baden-Württemberg). Seit 4 Generationen wird diese betrieben.

Daraufhin hatte Relin die Idee, für die Maria-Schell-Pralinen und schrieb kurzerhand den Chef Eberhard Schell an. Und dieser zeigte sich sofort angetan. Süße Geschichte am Rande: im Kino bei einem Maria-Schell-Film hatte er just das erste Date mit seiner späteren Ehefrau Annette.

© Privat

"Eine Hommage, die auf der Zunge zergeht", beschreibt Eberhard Schell die Mandelnougat-Pralinen. "Zartschmelzendes Mandelnougat aus Sizilien, umhüllt von knackig-edelherber Schokolade aus den besten Kakaobohnen Venezuelas. Im Zusammenspiel mit einem Müller-Thurgau, Maria Schells Lieblingsrebsorte, wird das Genusskunstwerk zur Vollendung."

© Privat Eberhard Schell mit Ehefrau Annette (re.) und Marie Theres Relin

Um 10, 90 Euro sind die Pralinen hier erhältlich: schell-schokoladen.de. Am 24. April gibt's unter dem Motto "Yes, we Schell!" einen Abend voller Geschichten, Gesang und Genuss und die Präsentation der Pralinen in der Schell-Konditorei in Gundelsheim. Mehr dazu: maria-schell_praline Übrigens hat Relin auch kürzlich in Wien den "Golden Arrow"-Preis, für Menschen, die das Unmögliche möglich machen, überreicht bekommen.