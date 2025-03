Marchfelderhof: Warum Jazz Gitti jetzt eine Ehrenmedaille erhielt

Wer es nicht selbst zumindest einmal gesehen hat, dem kann man das Ambiente im Marchfelderhof fast nicht wirklich beschreiben. Ein wildes Sammelsurium an Kuriositäten, kein Fleckerl ist ungenutzt.

"Die Versuchung ist groß, aber die Vernunft siegt", so Beauty-Ärztin Eva Wegrostek , die vom 5-Gang-Menü nur halbe Portionen verputzte. Gleich taten es ihr da u. a. auch Society-Grande-Dame Birgit Sarata , Verleger-Gattin Ekaterina Mucha oder Theaterdirektorin Sissy Boran .

"Jazz Gitti war in ihrer Jugendzeit eine hervorragende, herzliche und innovative Wirtin, die ihre Erfüllung in der Musik fand und nebenbei mit ihrem Schmäh auf einer Wellenlänge mit Bocek war", so Marchfelderhof-Wirt Peter Grossmann.