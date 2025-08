Liebesg'schichten: Kandidatin Gerti schwärmt für Harald Krassnitzer

"Bei uns war es mit Sicherheit erstens, dass wir nie versucht haben, den anderen in irgendeiner Form zu domestizieren oder zu schauen, dass der jetzt so wird, wie man ihn gerne hätte, sondern wir haben ihn so genommen, wie er ist. Deswegen haben wir uns auch verliebt und das war die Basis“, sagte Krassnitzer in der KURIER TV-Sendung "Herrlich ehrlich - Menschen hautnah" über das Geheimnis seiner Ehe.

"Und dass man dann, wenn man zusammen ist, nicht sagt: So, und jetzt musst du aber schon so sein. Und das haben wir nie gemacht. Die zweite Geschichte ist, dass wir uns erlauben, wenn wir merken, dass sich etwas verändert, dass wir darüber reden, viel reden und schauen, wo ist der andere und was passiert da. Und das Dritte, und das ist der wesentlichste Punkt, dass wir jede Form von Folklore, ich sag jetzt mal diese alltäglichen Schmierereien weglassen. Wir sind sehr direkt und wenn man jemandem sagt, dass man ihn liebt, dann sagt man das so."