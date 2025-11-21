KURIER Werbe Amor 2025: Ein Liebesgott für kreative Kampagnen

"Wer aufhört zu werben, um Geld zu sparen, kann ebenso seine Uhr anhalten, um Zeit zu sparen“, wusste schon der US-amerikanische Erfinder und Automobilpionier Henry Ford (1863–1947).

Zum 32. Mal zeichnete jetzt das KURIER Medienhaus seine Top-Werbekunden, Agenturen, Auftraggeber und Kreativen mit dem „KURIER Werbe Amor“ in Gold, Silber und Bronze aus. Erstmals wurden aber drei Sieger – und zwar in den Kategorien Print, Digital und TV – prämiert.

„Dass wir heuer erstmals gleich in drei Kategorien kreative Kampagnen auszeichnen konnten, zeigt eindrucksvoll die Vielseitigkeit des KURIER Medienhauses. Mit unserem 360-Grad-Angebot schaffen wir für unsere Werbekunden die Möglichkeit, über alle Kanäle hinweg authentische Markenbeziehungen aufzubauen – nachhaltig, glaubwürdig und wirkungsvoll“, so Elisabeth Laimighofer (Leitung Vermarktung KURIER Medienhaus) bei der großen Gala in Toni Mörwalds Spiegelpalast im Wiener Prater.