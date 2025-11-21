Austropromis

KURIER Werbe Amor 2025: Ein Liebesgott für kreative Kampagnen

Fünf Personen in festlicher Kleidung posieren lächelnd vor rotem Hintergrund, eine Frau hält eine goldene Trophäe.
Bei einer großen Gala in Toni Mörwalds Spiegelpalast wurden die begehrten Trophäen in drei Kategorien vergeben.
21.11.25, 18:05
"Wer aufhört zu werben, um Geld zu sparen, kann ebenso seine Uhr anhalten, um Zeit zu sparen“, wusste schon der US-amerikanische Erfinder und Automobilpionier Henry Ford (1863–1947).

Zum 32. Mal zeichnete jetzt das KURIER Medienhaus seine Top-Werbekunden, Agenturen, Auftraggeber und Kreativen mit dem „KURIER Werbe Amor“ in Gold, Silber und Bronze aus. Erstmals wurden aber drei Sieger – und zwar in den Kategorien Print, Digital und TV – prämiert.

„Dass wir heuer erstmals gleich in drei Kategorien kreative Kampagnen auszeichnen konnten, zeigt eindrucksvoll die Vielseitigkeit des KURIER Medienhauses. Mit unserem 360-Grad-Angebot schaffen wir für unsere Werbekunden die Möglichkeit, über alle Kanäle hinweg authentische Markenbeziehungen aufzubauen – nachhaltig, glaubwürdig und wirkungsvoll“, so Elisabeth Laimighofer (Leitung Vermarktung KURIER Medienhaus) bei der großen Gala in Toni Mörwalds Spiegelpalast im Wiener Prater.

Kategorie Print

Der Werbe-Amor in Gold, den Martin Gebhart (Chefredakteur KURIER) und Stefan Lechner (Bereichsleitung MediaPrint) übergaben, ging in der Kategorie Print an Ruefa. Silber erhielt Ja! Natürlich und Bronze die Erste Bank.

Sechs Personen in festlicher Kleidung posieren vor rotem Hintergrund mit Trophäe und Auszeichnung.

Stefan Lechner, Christiana Naue-Hess, Birgit Winkler und Claudia Polt von der Niederösterreich-Werbung, Elisabeth Laimighofer und Richard Grasl

Kategorie Digital

In der Kategorie Digital setzte sich die Niederösterreich-Werbung durch. Marlene Auer (stv. Chefredakteurin KURIER) und Martina Zadina (Chief Sales Director KURIER Digital) überreichten den Liebesgott. Den Werbe-Amor in Silber erhielten die Wiener Linien, den in Bronze die EVN.

Stefan Lechner, Peter Hamedinger und Michael Scheuch-Schmid von der AMA, Elisabeth Laimighofer und Richard Grasl
 

Kategorie TV

Die AMA holte sich den Werbe-Amor in Gold in der Kategorie TV. Richard Grasl (KURIER-Geschäftsführer) und Elisabeth Laimighofer übergaben den begehrten Preis. Der zweite Platz ging an OBI und der dritte Platz an die Tierschutzorganisation Vier Pfoten.

„Unsere Gewinner stehen für klare Markenstrategien, die Orientierung geben und im Wettbewerb einzigartig positionieren. Gerade in einer Zeit, in der Menschen nach Identität und Werten suchen, macht das den entscheidenden Unterschied“, so Laimighofer.

Durch den Preisregen führte charmant Moderatorin und Tanzprofi Conny Kreuter.

