Krankl an Bord: Monti Beton stechen 2026 für Kreuzfahrt-Gig in See

Nach ihrem ungewöhnlichen wie ausverkauften Gastspiel in der Wiener Staatsoper Anfang Juli bricht die Austro-Coverband Monti Beton gemeinsam mit Johann K. bald wieder zu neuen Ufern auf: Die Band und Fußballlegende Hans Krankl vulgo Johann K. stechen 2026 nämlich in See.

Für eine siebentägige Mittelmeerkreuzfahrt begeben sich die Mannen an Bord der MSC Meraviglia, um dort unter anderem die Gäste mit einem Livekonzert zu beglücken.

Der "Goleador" und die Musiker gehen gemeinsam mit den bis zu 5.600 Reisenden, die der schwimmende Koloss fassen kann, am 28. Juli 2026 in Barcelona an Bord. Von dort geht es etwa über Palermo, Neapel und Marseille wieder zurück zur katalanischen Metropole.