Joanna Mann über das Ehe-Aus mit dem Back-Baron: "Kein würdiges Ende"

"Bäckerei Der Mann"-Unternehmer Kurt Mann und seine Ehefrau Joanna lassen sich scheiden. Das hat der Bäckermeister via Krone-Statement verkündet.

"Meine Ehefrau Joanna und ich sind nun an einem Punkt, an dem wir einsehen müssen, dass eine Fortführung unserer Ehe in der bisherigen Form nicht mehr möglich ist. Unsere Beziehung ist bereits seit längerer Zeit zerrüttet, und trotz mehrfacher Versuche, wieder zueinanderzufinden, mussten wir einsehen, dass dieser Schritt unausweichlich ist. Wir haben uns daher entschlossen, getrennte Wege zu gehen", sagte er da.

Doch so ein Statement sei nicht abgesprochen gewesen, wie Joanna Mann dem KURIER erzählt.

"Ich bin sehr enttäuscht, dass ein Statement über das Ende meiner Ehe ohne Rücksprache mit mir erschienen ist. Das ist kein würdiges Ende nach 15 Jahren Loyalität und Treue", sagt sie.

"Ich wollte mich nicht scheiden lassen, sondern wurde vor die Tatsache kurz vor Weihnachten gestellt. Mehr möchte ich noch nicht sagen, weil ich noch nicht weiß, wie die Gespräche mit Anwälten verlaufen", stellt sie klar.

"Sollte es aber nicht in meinem und meiner Tochter Sinne verlaufen, werde ich die Öffentlichkeit informieren."

Tochter Tamara kam 2011 zur Welt, geheiratet haben die beiden 2012.