Jimi Blue Ochsenknecht beklagt Hygiene und Essen in Gefängnissen

Nach einer Odyssee durch sieben Gefängnisse beklagt der deutsche Schauspieler Jimi Blue Ochsenknecht die Zustände in manchen Haftanstalten. "In Hannover und München war die Hygiene so gut wie gar nicht vorhanden und das Essen war leider nicht so", schrieb er in einer Fragerunde auf der Plattform Instagram. "Die anderen waren tatsächlich ok", fügte er hinzu.