Jahrhundert-Playmate Gitta Saxx sucht in neuer Dating-Show nach der Liebe
ATV will mit der neuen Dating-Reality-Show "Reif für die Liebe" nicht nur die Herzen des Publikums höher schlagen lassen, sondern auch Singles verkuppeln. Darunter auch DJane und Jahrhundertplaymate Gitta Saxx.
Die 61-Jährige hofft, dort die große Liebe zu finden. Das Objekt der Begierde ist Wahl-Tiroler Armin (61), der aus acht Damen, die mit ihm im Bergresort Hauser Kaibling by ALPS RESORTS einziehen dürfen, auswählen kann. "Ich sehne mich nach einer echten Partnerschaft. Ich mag nicht mehr allein sein", sagt er dazu.
Gitta Saxx will sich mit den richtigen Beats ins Herz des Single-Herren spielen. Auch unter den Single-Damen ist Hollywoods steirische Immo-Queen Elizabeth.
Die Single-Damen im Überblick:
Barbara (59 aus Niederösterreich), Brigitte (60 aus Niederösterreich), Charlotta (57 aus Wien), Claudia (57 aus der Steiermark), Doris (61 aus Niederösterreich), Elizabeth (37 aus der Steiermark), Geraldine (53 aus Wien), Gitta (60 aus Deutschland), Ivanka (51 aus Wien), Jasmin (56 aus Wien), Maria (60 aus Niederösterreich), Melissa (41 aus Wien), Roswitha (59 aus Wien), Sabine (55 aus Wien), Sissy (44 aus Niederösterreich), Ursula (53 aus Wien), Verena (63 aus Wien) und Viola (51 aus Wien).
Die Sendung läuft ab 18. Februar um 21:20 Uhr auf ATV und ist auch auf Joyn zu sehen.
