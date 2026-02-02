Jahrhundert-Playmate Gitta Saxx sucht in neuer Dating-Show nach der Liebe

ATV will mit der neuen Dating-Reality-Show "Reif für die Liebe" nicht nur die Herzen des Publikums höher schlagen lassen, sondern auch Singles verkuppeln. Darunter auch DJane und Jahrhundertplaymate Gitta Saxx.

Die 61-Jährige hofft, dort die große Liebe zu finden. Das Objekt der Begierde ist Wahl-Tiroler Armin (61), der aus acht Damen, die mit ihm im Bergresort Hauser Kaibling by ALPS RESORTS einziehen dürfen, auswählen kann. "Ich sehne mich nach einer echten Partnerschaft. Ich mag nicht mehr allein sein", sagt er dazu.