In Strauss und Braus: Was man beim Juristenball alles erleben kann

Da heuer das Motto "Very Strauss" lautet, war auch Strauss-Ur-Ur-Neffe Eduard Strauss anwesend. Johann Strauss Sohn ist mit dem über 200 Jahre alten Ball eng verbunden und steuerte im Laufe der Zeit 15 Kompositionen für diesen Anlass bei.

Auch wenn es noch ein bisschen dauert, bis beim Juristenball (1. März) in der Wiener Hofburg das Tanzbein geschwungen wird, wurden am Montagvormittag bei einem Pressefrühstück im Wiener Hotel Bristol schon einmal die Highlights präsentiert.

Perfekt zu Strauss passt heuer auch das Krönchen der Debütantinnen, denn dieses hat einen Notenschlüssel in der Mitte und wurde von "CIRO Jewelry" designt und gefertigt.

Der Präsident des Juristenverbands, Alexander T. Scheuwimmer konnte am Montag aufgrund einer Erkrankung nicht persönlich anwesend sein, schickte aber eine Grußbotschaft: "Wir freuen uns auf eine wunderbare Ballnacht und sind stolz, in diesem Jahr viele österreichische Traditionsfirmen mit an Bord zu haben."