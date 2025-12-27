Hollywoodstar Sofia Vergara verbringt Zeit um Weihnachten in Wien
Der "Modern Family"-Star postete Fotos aus dem Hotel Sacher und der Wiener Staatsoper.
Die kolumbianisch-US-amerikanische Schauspielerin Sofia Vergara hat entschieden, die festlichste Zeit des Jahres in der österreichischen Hauptstadt zu verbringen.
Auf Instagram postete sie eine Bildstrecke aus dem Hotel Sacher und schreibt dazu: "Feliz Navidad from Vienna".
Außerdem stand auch noch ein Besuch der Wiener Staatsoper auf dem Programm. Sightseeing durfte natürlich auch nicht fehlen, genauso wie das obligatorische Wiener Schnitzel, wie Vergara in ihren Instagram-Storys zeigt.
