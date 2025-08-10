"Hochzeit auf den ersten Blick"-Expertin Sandra Köhldorfer hat jetzt selbst "ja" gesagt

Erstes Date vor dem Traualtar: In der Sat.1-Sendung "Hochzeit auf den ersten Blick" entscheidet Sandra Köhldorfer gemeinsam mit anderen Experten und nach verschiedenen Tests, welche Bewerber zusammenpassen – und beschließt damit, wer vor laufenden Kameras "ja" sagen wird. In der Show heiraten die Singles dann, ohne sich vorher zu kennen. Nach einigen Wochen des Zusammenlebens entscheiden sie, ob sie mit dem für sie ausgesuchten Partner zusammenbleiben oder sich scheiden lassen wollen.

Jetzt hat die österreichische Psychoanalytikerin Köhldorfer selbst geheiratet. Ihr Bräutigam ist für sie aber kein Unbekannter, sondern ihr Partner Ryan Bank. Die beiden haben eine Anfang des Jahres geborene Tochter.