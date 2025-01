Großes Comeback: Ex-Missen sind zurück auf dem Laufsteg

"Auch wenn der Laufsteg nicht mehr zu unserem Alltag gehört, für Fatma waren wir sofort bereit und es ist immer ein großartiges Gefühl mit ihren einzigartigen Kleidern über den Catwalk zu schweben", so Tanja Duhovich und Carmen Knor .

"Das war mein erstes Event seit Corona und meiner Karenz-Auszeit - ich freu mich über so viel positives Feedback und plane bereits jetzt weitere Events mit meinem Label Moon Dress - gerade jetzt in der Ballzeit ist für mich Hochsaison, aber auch unsere Brautkleider-Kollektion erfreut sich immer größerer Beliebtheit", so die Designerin Fatma Sahin.