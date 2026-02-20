Austropromis

"Gossip Girl"-Star Kelly Rutherford erholte sich in Österreich

Wie viele andere Stars schwört auch die Schauspielerin auf die F.X.-Mayr-Kur.
20.02.2026, 11:37

Kelly Rutherford

Im Kurhotel "Mayrlife" in Altaussee in der Steiermark checkte jetzt wieder ein prominenter Gast ein. Die aus "Gossip Girl" bekannte Schauspielerin Kelly Rutherford wählte diesen Ort bereits zum zweiten Mal, um sich richtig gut zu erholen und die F.X.-Mayr-Kur zu machen.

Schon Anfang 2024 war sie da und dürfte wohl begeistert gewesen sein, da sie jetzt eben wieder zurückkehrte. Auf Instagram teilte sie in einer langen Fotostrecke ihre Eindrücke und schrieb dazu: "Einfach der schönste Platz, um zu heilen. Danke, dass ihr euch so gut um uns kümmert."

Kelly Rutherford ist aber nicht der einzige Stargast, den das Resort beziehungsweise auch das zweite Hotel in Maria Wörth über die Jahre begrüßen durfte.

Drew Barrymore, Naomi Campbell und Rebel Wilson kamen ebenso schon in den Genuss einer Kur. Auch Melanie Griffith war bereits da und kommentierte unter Rutherfords Posting: "Mein Lieblingsplatz für immer."

Österreich Steiermark
kurier.at, SW 

